Cejrowski OSTRO o „Wiadomościach”. „Włączyłem główne wydanie i z przerażeniem oglądam” [WIDEO]

Wojciech Cejrowski w ostrych słowach odniósł się do tego, jak w Polsce wyglądają główne wydania programów informacyjnych. Dostało się „Wiadomościom” TVP, a także programom TVN i Polsat.

Cejrowski o „Wiadomościach”

– Włączyłem sobie główne wydanie „Wiadomości” i z przerażeniem oglądam te wiadomości o niczym. Skoro to jest główne wydanie wiadomości to nie powinno nas interesować, że buduje się jakieś hospicjum i ludzie zbierają pieniądze albo że się dwóch gości się utopiło albo że ogólnie latem się ludzie topią. To jest dobre na ranek albo na popołudniówkę – mówił Cejrowski.

– W głównych wydaniach „Wiadomości” ja bym oczekiwał ważnych informacji z Polski, Europy i Świata. Czegoś takiego jak przed 17-tą na antenie było, żeby np. ktoś mi powiedział co się dzieje w Chinach – dodawał.

Zero informacji

Dostało się jednak nie tylko TVP, ale też TVN i Polsatowi, które mają swoje odpowiedniki w postaci „Faktów” i „Wydarzeń”. – Zero informacji znalazłem te trzy główne wydania w największych stacjach na temat tego, co dzieje się w Chinach. Żadnych szczegółów, tylko jakieś prześlizgiwanie się po tematach zupełnie nieistotnych w głównym wydaniu – wskazywał Cejrowski.

– Schronisko dla psów albo szczepienia na kleszcze to są wszystko informacje nie do głównego wydania – podkreślił.