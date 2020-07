Greta i ekofanatycy się załamią. Naukowcy potwierdzają, że było już dużo cieplej niż obecnie

Włoscy i hiszpańscy naukowcy jednoznacznie stwierdzili, że 2 tysięcy lat temu Morze Śródziemne było o ok. 2 stopnie cieplejsze niż jest teraz. Na początku naszej ery rozpoczął się trwający 500 lat okres, w którym temperatury były znacznie wyższe niż obecnie.

Najnowsze badania potwierdzają, że na okres ekspansji Imperium Rzymskiego – przez ok. 500 lat od początku naszej ery, przypada też czas najwyższych temperatur jakie kiedykolwiek dotknęły Europe, a zwłaszcza region Morza Śródziemnego. Woda w nim była o ok. 2 stopnie Celsjusza wyższe niż teraz.

Hiszpańscy i włoscy naukowcy zbadali proporcje magnezytu i kalcytu w szkieletach ameb znalezionych w osadach morskich i żyjących ok. 2 tysiące lat temu. Z ich odkryć jednoznacznie wynika, że temperatura wody była wtedy wyższa niż jest teraz.

Przeanalizowali również stosunek magnezu do kalcytu pobranych z próbek jednokomórkowych organizmów -otwornic, które występują we wszystkich środowiskach morskich. W szczególności gatunek planktonu globigerinoides obecny w osadach morskich, jest wskaźnikiem temperatury wody morskiej.

– Po raz pierwszy możemy stwierdzić, że okres rzymski był najcieplejszym okresem ostatnich 2000 lat, a warunki te utrzymywały się przez 500 lat – powiedziała w rozmowie z „Daily Mail” profesor Isabel Cacho z Wydziału Dynamiki Ziemi i Oceanu Uniwersytetu w Barcelonie. – Analiza chemiczna szkieletu pozwala nam odtworzyć ewolucję temperatury masy wody powierzchniowej w czasie – powiedziała profesor Cacho.

Morze Śródziemne jest morzem prawie zamkniętym, co oznacza, że ​​jest otoczone lądem i połączone z oceanami tylko wąskim ujściem. Położone między Afryką Północną a Europą morze zajmuje „strefę przejściową”, łączącą suchą strefę subtropikalną wysokich temperatur i wilgotnych północno-zachodnich chłodniejszych mas powietrza. To ma sprawiać, że jest „bardzo” kapryśne i wrażliwe na zmiany pogody i klimatu. Według naukowców jest właśnie dość precyzyjnym „miernikiem” zmian klimatu.

Naukowcy wysokie temperatury w czasach Imperium Rzymskiego przypisują wysokiej aktywności Słońca. Zgodnie z obowiązującą doktryną „globalnego ocieplenia” twierdzą, iż teraz mamy do czynienia z wyższymi temperaturami z powodu działalności człowieka.

Niskie temperatury miały panować w Europie i w basenie Morza Śródziemnego ok. 50 lat przed naszą erą. Miało to być związane z erupcja wulkanu Okmok na Alasce. Wyrzucone do atmosfery pyły zablokowały promienie słoneczne powodując ekstremalnie niskie temperatury. Po 50 latach zaczął się okres wielkiego ocieplenia.

Naukowcy badając szkielety organizmów morskich chcą odtworzyć jak zmieniała się temperatura wody w Morzu Śródziemnym na przestrzeni 5 tysięcy lat.