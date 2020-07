Grzegorz Braun: Pani Minister, jest pandemia czy jej nie ma? [VIDEO]

Czy pandemia koronawirusa faktycznie istnieje? Grzegorz Braun pytał o plan tworzenia poradni farmaceutycznych w aptekach.

W trakcie prac sejmowej komisji o kwestie pandemii koronawirusa pytał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Poseł próbował uzyskać odpowiedzi na pytania w zakresie skali zachorowań oraz planów rządów.

– Co to w ogóle jest za pomysł z tą opieką farmaceutyczną? (…) Co z tą pandemią? Skoro chcecie państwo tworzyć w aptekach takie punkty, do których chcecie zwabić jak największą liczbę osób, mających problemy zdrowotne, zwabić takim mirażem opieki farmaceutycznej, to rozumiem, że już nie mówicie tym ludziom (aby nie przychodzili – red.)? – pytał poseł.

Braun zwrócił uwagę, że z jednej strony rząd PiS straszył starsze osoby pandemią, a ministerstwo podaje kolejne dane dot. zakażeń. Z drugiej zamierza wabić ludzi, którzy w nowych punktach będą otrzymywać specjalne zalecenia i „porady” co kupować, na co się szczepić.

– Jak rozumiem, chodzi o to, aby farmaceuci patentowani mieli wyraźną przewagę nad technikami farmaceutycznymi – stwierdził Braun.

Poseł domagał się również konkretnych wyliczeń ile nowe przedsięwzięcie będzie kosztować. Braun spytał też o uprawnienia pełniących nowe funkcje doradców farmaceutycznych.

Źródło: NCzasTV