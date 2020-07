Łazik Perseverance, który będzie m.in. poszukiwał śladów dawnego życia na Czerwonej Planecie, wystartuje, o ile pogoda pozwoli, w czwartek w kierunku Marsa. Rakieta z łazikiem wystartuje z Przylądka Canaveral na Florydzie. Lądowanie na marsjańskim kraterze Jezero ma nastąpić dopiero 18 lutego 2021 r.

Perseverance – czyli wytrwałość – taką nazwę będzie nosił kolejny łazik marsjański NASA. To bezzałogowy pojazd o masie 1043 kilogramów i rozmiarach samochodu. Łazik ma działać przynajmniej jeden rok marsjański (około 687 dni ziemskich).

Zadania dla łazika na Marsie

Szczególnie cennych informacji o podłożu Marsa ma dostarczyć georadar, który jest na wyposażeniu łazika. Dzięki niemu naukowcy poznają strukturę litologiczną Marsa nawet do 10 m – dowiedzą się, czy skały pod spodem są porowate, czy nie, i czy pod powierzchnią znajdują się soczewki lodowe.

Główne cele misji łazika to eksploracja geologicznego zróżnicowania w miejscu lądowania, poszukiwanie oznak potencjalnego dawnego życia marsjańskiego, zbieranie próbek skał, które mogłyby zostać przewiezione na Ziemię przez przyszłą misję NASA. Próbki poczekają we wnętrzu łazika do przybycia kolejnej sondy.

Łazik prześle jednak na Ziemię informacje o składzie mineralogicznym powierzchni Marsa, bo jest wyposażony m.in. rentgenowski fluoroscencyjny spektrometr do określania składu pierwiastkowego. Dodatkowo do wykrywania składu mineralogicznego służy system kilku instrumentów wykorzystujący m.in. podczerwień. Z kolei ultrafioletowy laser ma służyć przede wszystkim do wykrywania życia, czyli związków organicznych.

Lądowanie w kraterze Jezero

Miejsce lądowania nie jest przypadkowe. Krater Jezero o średnicy 50 km, na którym wyląduje łazik Perseverance, może dać najwięcej odpowiedzi na pytanie, czy na Marsie było kiedyś życie. W tym miejscu znajdowało się jezioro.

Amerykańska agencja kosmiczna chce przy okazji także przetestować technologie dla przyszłej bezzałogowej i załogowej eksploracji Marsa. Łazik spróbuje wyprodukować tlen z dwutlenku węgla, którego na Marsie jest pod dostatkiem. Gdyby się udało, byłby to ogromny krok w kierunku wysłania w przyszłości na tę planetę ludzi.

NASA ogłosiła, że misja wystartuje najprawdopodobniej 30 lipca. Okno czasowe, w którym będzie można wystrzelić rakietę, potrwa do 15 sierpnia. Przedział czasowy wiąże się z położeniem Ziemi względem Marsa. W innych porach planety te są od siebie zbyt oddalone, co wynika z ich różnych orbit. Na przykład Ziemia obiega Słońce w 365 dni, a Mars – ok. 700 dni. Zdarza się, że Ziemia i Mars znajdują się po przeciwległych stronach Słońca.