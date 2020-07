Niemcy zazdroszczą Polsce. Nowy dzienny rekord zakażeń koronawirusem

– 615 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 15 osób zakażonych – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Więcej informacji wkrótce.

To dzienny rekord pod względem liczby nowych przypadków koronawirusem, jednocześnie przy dość niskiej śmiertelności. W tym przypadku rekord wynosi 40 osób zakażonych koronawirusem, które zmarły (w większości nie z powodu samego koronawirusa).

Jednocześnie czekamy na pasek w TVP informujący, że „Niemcy zazdroszczą Polsce”, wskaże nasi Zachodni sąsiedzi mają nieco wyższą liczbę dziennych zakażeń (ok. 800), ale przy ponad dwukrotnie wyższej populacji. Ponadto Niemcy już dawno przełamały dzienny szczyt zakażeń i póki co nie ma mowy o zbliżeniu się do rekordowych wyników z marca.