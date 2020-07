Zaatakował metalowym prętem witraże w kościele w Nimes i wyszedł po 48 godzinach na wolność

Dowodem na to są wydarzenia w Nîmes, zaledwie kilka dni po podpaleniu katedry w Nantes. Doszło tam do próby rozbicia XIX-wiecznych witraży w kościele. Sprawcę szybko schwytano, ale i zwolniono dwa dni później.

Pijany mężczyzna uderzał w witraże kościoła Saint-Baudile żelaznym prętem o długości prawie dwóch metrów. Działo się to jeszcze w piątek 25 lipca o godzinie 23 w samym centrum miasta Nîmes (departament Gard). Sprawcę zatrzymano, ale już w niedzielę 26 lipca został wypuszczony.

Witraże nie zostały rozbite, bo zainstalowano tam osłony. Wandal jest recydywistą z kryminalną przeszłością.

Ks. Luc Mellet, proboszcz kościoła Saint-Baudile, stwierdził, że przede wszystkim uszkodzono płyty ochronne. Miały chronić okna przed gołębiami, ale tym razem ochroniły przed wandalem.

France 🇫🇷 Nîmes: man arrested breaking stained glass windows of Saint-Baudile church, he was released 2 days later.” 😠https://t.co/I2bilbxp50

— Sheesh Day🇨🇦🇫🇷 (@yuppybum) July 28, 2020