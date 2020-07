Ziemia zatrzęsła się na Dolnym Śląsku. Silny wstrząs w rejonie Polkowic

Znajduje się tam jedna z 3 działających kopalń miedzi w Polsce, położona na zachód od Polkowic.

Roczne wydobycie: 12 mln t polimetalicznej rudy zawierającej ok. 201 tys. ton miedzi, 390 tys. kg srebra, ponadto uzyskuje się ok. 234 000 t soli (dane za 2015).

Na razie nie ma informacji o ewentualnych stratach.

Felt #earthquake (#wstrząs) M4.0 strikes 43 km N of #Legnica (#Poland) 5 min ago. Please report to: https://t.co/o37RJvz7qP pic.twitter.com/PybRXrSzmz

