Codziennie rekord. Wielki sukces rządu w walce z pandemią: 657 nowych zakażeń COVID-19

„Mamy 657 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem” – informuje na Twitterze ministerstwo zdrowia. To nowy rekord.

„Z przykrością informujemy o śmierci 7 osób zakażonych koronawirusem” – podaje w tej samej wiadomości MZ.

Paskowi z TVP nie mogę jeszcze napisać, że „Niemcy zazdroszczą Polsce”, bo nasi zachodni sąsiedzi notują dziennie ok. 800 przypadków.

Póki co nie zanosi się też na powrót do obostrzeń – przynajmniej wedle słów wiceministra zdrowia.

– Dynamika, a nie tylko bezwzględne wartości mają wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane -oświadczył Janusz Cieszyński w TVN24.

Od połowy czerwca spada m.in. liczba aktywnych przypadków. – Wtedy to było ok. 14 tys., a obecnie jest ok. 9 tys. Widzimy, że łączna liczba tych aktywnych przypadków spadła – zauważa wiceminister.

Nie zmienia to jednak faktu, że mimo „walki” rządu z pandemią codziennie notujemy więcej zachorowań.

Źródło: Twitter, TVN24