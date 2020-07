Golas wszedł nieproszony do mieszkania kobiety. Postrzeliła go w nogę i wyrzuciła za drzwi

Broń palna to najlepszy wyrównywacz szans, jak mawia Janusz Korwin-Mikke. Kobieta uzbrojona w pistolet nie musi bać się rosłego mężczyzny. W Teksasie jedna pani dzięki broni wyrzuciła za drzwi ekshibicjonistę.

Nagi mężczyzna zapukał do domu pewnej Teksanki. Gdy ta otworzyła, to golas z – jak to mówią feministki – potencjalnym narzędziem gwałtu wszedł do środka. Nie spodziewał się jednak, że kobieta ma broń.

Gospodyni najpierw grzecznie prosiła natręta, by opuścił jej dom. Nagus jednak odmawiał. Szybko zmieniła zdanie, gdy właścicielka domu postrzeliła go w nogę.

Wtedy nagle przypomniała mu się trasa do wyjścia. Pokuśtykał na zewnątrz, a jako, że był postrzelony, to grzecznie poczekał na trawniku na policję.

Funkcjonariusze przyjechali i – co może być szokujące dla Polaków – zgarnęli naturystę, a rezolutną gospodynię zostawili w spokoju.

W Polsce zapewne byłoby zupełnie na odwrót…

Źródło: trybun.org