„Jesteśmy gotowi”. Zastępca Szumowskiego o powrocie restrykcji

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że rząd jest gotów na przywrócenie restrykcji. Od jakiegoś czasu dzienna liczba zakażeń koronawirusem wciąż rośnie.

Ostatniej doby padł rekord dziennej liczby zakażeń w Polsce – 615. Łączna liczba zakażeń w naszym państwie to obecnie 45 031 zakażeń. 1709 osób zmarło. W mediach coraz częściej pojawiają się obawy przed przywróceniem restrykcji.

– Jeżeli będzie przekonanie wśród ekspertów, że należy do części tych restrykcji wrócić, to my się przed tym nie cofniemy – powiedział w środę w TVN24 wiceminister zdrowia – Janusz Cieszyński.

Wszystko wskazuje jednak na to, że rząd nie zdecyduje się na przywrócenie obostrzeń. Wbrew temu na co wskazują liczby, sytuacja ponoć wcale nie jest taka zła.

– Dynamika, a nie tylko bezwzględne wartości mają wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane – oświadczył wiceminister zdrowia.

Od połowy czerwca spada m.in. liczba aktywnych przypadków. – Wtedy to było ok. 14 tys., a obecnie jest ok. 9 tys. Widzimy, że łączna liczba tych aktywnych przypadków spadła – zauważa Cieszyński.

Źródło: TVN24