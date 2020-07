Katastrofa kolejowa w Portugalii. Są ofiary śmiertelne [FOTO/VIDEO]

Według ustaleń portugalskiej stacji telewizyjnej SIC w wypadku rannych zostało ogółem około 50 osób, z których dziewięć jest w stanie ciężkim. Troje rannych pasażerów przez pierwsze dwie godziny po wypadku było uwięzionych we wnętrzu pociągu.

Wskutek wypadku całkowicie zniszczony został przód pociągu Alfa Pendular, udającego się do Bragi przez Porto, a także pojazd techniczny, który uczestniczył w kolizji. W dalszym ciągu nie wiadomo dlaczego pojawił się on na torze, którym jechał pociąg dalekobieżny.

Według portugalskich ekspertów ds. kolejnictwa fakt, że do wypadku doszło na odcinku kilkuset metrów od stacji kolejowej w Soure miał kluczowy wpływ na “stosunkowo niewielką liczbę ofiar”. Wskazują oni, że podróżujący z blisko 300 pasażerami pociąg w momencie wypadku jechał z niewielką, jak na swoje możliwości, prędkością.

A High speed train has collided with a track machine north of #Soure, in the district of #Coimbra, #Portugal – At least 1 killed and 50 injured.pic.twitter.com/3kSvtG7LN2

