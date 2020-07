Konfederacja domaga się wyjaśnień. Amerykański sekretarz stanu USA chce realizacji żydowskich roszczeń [VIDEO]

Posłowie Konfederacji domagają się od polskiego rządu informacji nt spłaty bezzasadnych roszczeń żydowskich w myśl nowego dokumentu – „Raportu Just Act”.

Tuż po wyborach pojawił się „Raport Just Act”, który jest załącznikiem do słynnej ustawy 447. Polska jest w nim krytykowana jest m.in. za brak odpowiedniego ustawodawstwa czy też za powolny zwrot mienia gminom żydowskim.

– Występują dziś z roszczeniami ludzie, którzy nie mają prawnego tytułu do tego, by o jakiekolwiek rekompensaty, czy zwroty mienia się ubiegać – zauważa Grzegorz Braun. – Występują prawem Kaduka, prawem plemiennym – dodaje.

Konfederata zauważa, że spełnienie takich roszczeń byłoby precedensem na skalę światową.

– Cywilizowane państwa takiego prawa nie uznają – zaznacza Grzegorz Braun.

Polityk zauważa, że Żydzi posługują się w kwestii roszczeń metodą zastraszania i chowają się za plecami USA. Tymczasem polski rząd wykazuję wobec tych działań rażącą spolegliwość.

– Jedna strona to szantażyści. Druga strona to ich amerykańscy ochroniarze. A trzecia strona […] to zachowujący w tej sprawie bierność i aktywnie dezinformujący opinię publiczną w Polsce – nasz rząd – mówił Konfederata.

W dokumencie o którym mówi Braun jest zapisane, że Polacy mieliby wypłacić Żydom 28 miliardów złotych.

Pieniądze miałyby być wypłacone „weteranom ocalonym z Holokaustu”. – Z kontekstu wynika, że mogłoby się to odnosić do prawa z 2014 roku o wypłatach rent weteranom II wojny światowej mieszkającym w Izraelu. […] Rzecz w tym, że kiedy to prawo było głosowane, to prognozowano koszta w milionach, a tu pojawily się miliardy – zauważa poseł Braun.

Polityk zapowiada, że Konfederaci będą pytali polski rząd o tę sumę. Konfederacja chce też poznać raport polskiego MSZ na podstawie, którego miał powstać rzeczony dokument, a który nie został przedstawiony polskiej opinii publicznej – jak mówi Braun.

Dodajmy, że Polska zaczęła już spłacać te bezzasadne roszczenia, a o czym na Twitterze pisze naczelny „Najwyższego Czasu” – Tomasz Sommer. Do tej pory mieliśmy wypłacić już 30 miliardów złotych.