Radna PiS, przeciwniczka Wi-Fi i notoryczna bankrutka. Oto nowa prezes Koltaru z Grupy Azoty

Prezesem Koltaru, dużej państwowej spółki należącej do Grupy Azoty, została Angelika Świtalska. Do tej pory jej firmy bankrutowały. Teraz sprzedaje opaski na głowę chroniące przed Wi-Fi – kosztują kilkaset złotych.

Kim jest Angelika Świtalska? W dwóch firmach – Gran i Otokar – zajmowała się sprowadzaniem autobusów do Tarnowa. Gran zbankrutował w 2014 roku, a Otokar w 2016.

Doświadczenie w wielkim biznesie ma również były mąż Świtalskiej, który działał w argentyńskiej spółce działającej na zasadach zbliżonych do argentyńskich piramid finansowych. Był to fundusz pożyczkowy, który powstał z wpłat klientów.

À propos byłego męża – ze strony internetowej Świtalskiej można się dowiedzieć, jakimi zasadami kieruje się ona w życiu. „Od wielu lat jestem w szczęśliwym związku. Z domu rodzinnego wyniosłam wartości chrześcijańskie, które mają wpływ na moje życie i zasady, którymi się kieruję” – pisze o sobie.

Walka z Wi-Fi

Czym teraz zajmuje się Świtalska? Zdrowiem. Tj. walczy np. z Wi-Fi. – Wi-Fi należy zastąpić alternatywnym internetem przewodowym w szkołach i innych placówkach, gdzie dzieci spędzają dużo czasu – mówiła Świtalska w przedwyborczym (jest tarnowską radną) wywiadzie.

Prowadzi też bloga, na którym znajdziemy takie tytuły jak: „Ukrywana Prawda o szkodliwości Wi-Fi i telefonów” oraz „Niewygodne fakty o promieniowaniu elektromagnetycznym”.

Ze złym Internetem bizneswoman walczy nie tylko słowami. Od kilku lat znów siedzi w biznesie i zajmuje kierownicze stanowisko w firmie, która sprzedaje przybory pomagające ochronić się przed promieniowaniem. Są to m.in. baldachimy na łóżko, czy opaski na głowę. Przedmioty w jej sklepie kosztują nawet po kilkaset złotych.

Intratne stanowisko w Grupie Azoty

Bycie radną z ramienia PiS i doświadczenie w biznesie – choć wielu mogłoby się spierać co do jego jakości – okazały się być dla Świtalskiej trampoliną do państwowych spółek. Teraz bowiem została prezesem Koltaru, dużej państwowej spółki należącej do Grupy Azoty.

Dlaczego ktoś uznał, że kobieta, która stała na czele kilku firm, które zbankrutowały – i która teraz walczy z Wi-Fi – jest odpowiednią osobą na to stanowisko? Patrząc na ostatnie poczynania PiS i m.in. niepowodzenie przeprowadzenia wyborów w maju, ktoś musiał po prostu stwierdzić, że będzie ona pasowała do szefa Ministerstwa Aktywów Narodowych…

