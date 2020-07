Rząd Zimbabwe chce płacić odszkodowania wywłaszczonym białym farmerom. Ale nie ma już z czego

To nie są jednak wyrzuty sumienia rządu, ale próba zatuszowania skutków rewolucyjnych działań sprzed lat i przywrócenia zaufania do tego kraju. Zimbabwe boryka się od lat z problemami ekonomicznymi i biedą. Zresztą nie zamierza płacić wywłaszczonym farmerom ze swoich pieniędzy.

Wojsko przeprowadziło 20 lat temu eksmisję 4500 farmerów. Działo się to pod rządami Roberta Mugabe, który został zmuszony do rezygnacji w 2017 roku. Teraz rząd podpisał porozumienie w sprawie zebrania około 3,5 miliarda dolarów na rekompensaty.

Miała to być sprawiedliwość społeczna i zadośćuczynienie za brytyjską kolonizacją. W ramach reformy rolnej rozdano 15 milionów hektarów należącej do 6000 białych rolników. Dodatkowo milion hektarów zarekwirowano bezprawnie.

Efektem było załamanie się rolnictwa i… głód. Szybko okazało się też, że największymi beneficjentami reformy byli członkowie komunizującego reżimu. Czarni rolnicy bez odpowiedniego sprzętu, kapitału, doświadczenia i wiedzy doprowadzili szybko do zniszczenia farm. Nagły spadek produkcji pogrążył gospodarkę kraju w kryzysie, z którego nie wyszedł do dziś dnia.

Rząd Zimbabwe nie ma środków finansowych na rekompensaty dla białych rolników, a te są niezbędne do przywrócenia światowego zaufania. Rząd zamierza powołać komisję odpowiedzialną za zbieranie funduszy „na świecie”. Na razie odszkodowania są więc tylko na papierze…

Prezydent Emmerson Mnangagwa mówi jednak, że to „historyczne” porozumienie, które pozwala „zamknąć przeszłość i rozpocząć nowy rozdział w historii rolnictwa Zimbabwe”. Mówił również o „poszanowaniu praworządności i praw własności”, z tym, że jak mawiał nasz krajowy „klasyk” – „piniędzy ni ma”…

