Rzecznik GIS ostrzega. Sprzedawca ma prawo nas wyrzucić ze sklepu za brak maseczki

Wyrzucili cię ze sklepu bo nie miałeś maseczki? Rzecznik GIS twierdzi, że sklepikarze mają do tego prawo.

W lecie coraz mniej osób stosuje się do nakazu noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach. Np. do sklepów czy innych obiektów ludzie wchodzą bez masek.

A wyrzucani przez ochronę lub sklepikarzy nie kryją oburzenia. Zdaniem rzecznika Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Bondara to błąd.

Rzecznik GIS wyjaśnił, że sprzedawca nie ma obowiązku obsłużenia klienta, który nie ma maseczki. To jednak nie wszystko.

Bondar wskazał, że może czekać nas powrót do poważniejszych obostrzeń. Jeśli jesienią sytuacja ulegnie pogorszeniu, powrót niektórych restrykcji jest bardzo prawdopodobny.

Dziennikarze spytali go, czy oznaczać to będzie powrót do obowiązku noszenia maseczek nawet na otwartej przestrzeni. Rzecznik GIS odpowiedział, że o ile nie wydarzy się jakiś kataklizm to tego obostrzenia się nie przewiduje.

Natomiast kwestia maseczek w sklepach i lokalach gastronomicznych budzi spore kontrowersje. Tym bardziej, że dygnitarze partii rządzącej, na czele z Mateuszem Morawieckim w nakazu się nie stosują.

W czwartek resort zdrowia poinformował o kolejnych 615 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 15 osób.

Rząd PiS zapewnia jednak, że kolejnego lockdownu nie będzie, bo gospodarka sobie z nim nie poradzi.

Źródło: Bezprawnik