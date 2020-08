Co nas czeka? Szumowski zabiera głos ws. wzrostu zakażeń. Obostrzenia, kwarantanna, wesela, maseczki

Minister zdrowia, Łukasz Szumowski, przerwał urlop, gdy liczba zakażeń koronawirusem zaczęła znów rosnąć. W rozmowie z Polsat News powiedział, czy możliwy jest powrót do obostrzeń.

– To jest sześć dużych ognisk. Trzy kopalnie, trzy zakłady pracy. Jeżeli odejmiemy te 300 wyników dodatnich z tych ognisk, to mamy mniej więcej stabilny stan na poziomie 300 zachorowań spoza tych dużych ognisk. Ani lekceważenie, ani histeria, ani pewne rozluźnienie nie jest dobre. Należy zakładać maseczki, zasłaniać nos i usta. Nie ma czegoś takiego jak przeciwwskazania medyczne do zasłaniania nosa i ust – mówił w rozmowie z Polsat News Łukasz Szumowski.

Ograniczenia w organizacji wesel?

W kwestii powrotu restrykcji Szumowskie stwierdził, że mogą być one przywracane regionalnie. Ministra zapytano o organizację wesel, na których często pojawiają się nowe przypadki. Szef resortu zdrowia powiedział, że do każdego wesela powinna być sporządzana lista gości.

– Jeśli jest wpisanych 100 osób na listę, to zawsze można przyjechać i skontrolować, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli będziemy mieli taką sytuację, że dostajemy informację, że są to wesela kilkusetosobowe, trwające ileś dni, a potem w tym obszarze mamy poważne wzrosty zachorowań, to być może trzeba będzie kontrolować sytuację – mówił.

Krzywa się wypłaszcza, za tydzień będzie spadać

Ministra spytano o to, czy niedługo dzienny wskaźnik zachorowań przekroczy tysiąc przypadków. Szumowski uważa, że w kolejnych dniach wciąż będzie ok. 500-600 osób w dziennym raporcie, a potem krzywa zacznie opadać.

Minister stwierdził, że sytuacja byłaby zła przy wzroście wykładniczym, czyli wtedy, gdy liczba chorych podwaja się w ciągu trzech dni.

– Przykładowo jednego dnia jest 500 przypadków, następnego 700, za trzy dni 1000, za sześć dni 3000. To oznacza, że przypadki rosną jak krzywa wykładnicza i za dwa tygodnie mamy 50 tysięcy przypadków – wyjaśnił Szumowski.

Powróci kwarantanna?

Szumowski odpowiadał również na pytanie o powrót kwarantanny dla powracających z zagranicy.

– Jest wiele form, można wzorem Niemiec testować przyjeżdżających zza granicy. Kwarantanna musi też być rozważana. Na razie liczba osób chorych zza granicy jest niewielka. Jeśli wprowadzimy nakaz kwarantanny dla przyjeżdżających, to na pewno o tym poinformujemy z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym – zapowiedział minister zdrowia.

Źródło: Polsat News