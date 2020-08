Eurodonosicielka Spurek domaga się upamiętnienia „powstanek”. „Powstanie Warszawskie to nie tylko historia, to też herstoria”

Trwają obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Tematem zajęła się nawet skrajna lewica.

Europosłanka Sylwia Spurek uznała, że to doskonały moment, do promocji żeńskich końcówek. Apel byłej faworytki Roberta Biedronia wzbudził spore kontrowersje.

– W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętajmy o wszystkich ofiarach i o walczących, i o cywilach. To nie tylko historia, to też herstoria, bo w Powstaniu ginęli nie tylko powstańcy, ale i powstanki, nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale i mieszkanki – stwierdziła Spurek.

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętajmy o wszystkich ofiarach i o walczących, i o cywilach. To nie tylko historia, to też herstoria, bo w Powstaniu ginęli nie tylko powstańcy, ale i powstanki, nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale i mieszkanki. #PowstanieWarszawskie pic.twitter.com/LhC4tqzi8T

Wpis europosłanki rozpalił Internet. Część osób próbowało jej wytłumaczyć, że kobieta też jest człowiekiem, a słowo powstańcy obejmuje zarówno mężczyzn jak i kobiety.

Podobnie słowo mieszkańcy odnosi się do mężczyzn jak i kobiet. Jednak europosłanka pozostała obojętna na uwagi Polaków.

