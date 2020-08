Mąż Magdaleny Ogórek aresztowany. Chodzi o wyłudzenie milionów złotych

Piotr M., mąż Magdaleny Ogórek, były rektor szkół wyższych i były poseł SLD został w piątek przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Prokurator Jacek Para z krakowskiej prokuratury poinformował tvn24.pl, że mąż Magdaleny Ogórek usłyszał pięć zarzutów.

– Pierwszy dotyczy działania na szkodę wierzycieli Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie. Polegało ono na ukrywaniu składników majątkowych szkoły o wartości 218 tysięcy złotych zagrożonych zajęciem w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych – powiedział Para.

Dodatkowo byłemu politykowi SLD zarzucono naruszenie praw pracowniczych pracowników Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla „poprzez niewypłacanie wynagrodzeń lub wypłacanie ich z opóźnieniem” oraz „nieuregulowanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne o wartości ponad 1 miliona złotych”.

Ponadto mąż prowadzącej z TVP INFO usłyszał zarzut „wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzenia w wysokości ponad 500 tysięcy złotych poprzez transfer środków pieniężnych tej szkoły na inne konta i przywłaszczenie tych pieniędzy”.

To wciąż jeszcze nie koniec długiej listy zarzutów Piotra M. Oskarża się go jeszcze o „niezgłoszenie wniosku o upadłość mimo powstania warunków do złożenia wniosku innego podmiotu” oraz „wyłudzenie na szkodę osoby prywatnej kwoty 2 milionów 600 tysięcy złotych poprzez zawieranie szeregu umów z tą osobą i wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia tych pieniędzy”.

Były polityk nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy trzymiesięczny areszt. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężowi Ogórek grozi powyżej ośmiu lat więzienia.

Źródło: TVN 24