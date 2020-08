Niemiecka ambasada w Warszawie opuściła flagi do połowy „na znak głębokiego bólu i wstydu” [FOTO]

Ambasada Niemiec w Warszawie opuściła flagi do połowy masztu na znak głębokiego bólu i wstydu z powodu okrutnych zbrodni niemiec kiego okupanta w walce z ludnością stolicy podczas Powstania Warszawskiego – poinformowała w sobotę, w 76. rocznicę wybuchu powstania placówka dyplomatyczna.

„Na znak głębokiego bólu i wstydu z powodu okrutnych zbrodni niemieckiego okupanta w walce z ludnością Warszawy podczas Powstania Warszawskiego Ambasada Niemiec opuściła dziś flagi do połowy masztu. Chargé d’affaires Ambasady złożył kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego” – napisano na Twitterze ambasady.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

Chargé dʼaffaires Ambasady złożył kwiaty pod pomnikiem#PowstanieWarszawskie

„W hołdzie pamięci bojowników o wolność walczących w Powstaniu Warszawskim attaché obrony Ambasady złożył dziś wieniec pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” – czytamy w kolejnym wpisie.

W hołdzie pamięci bojowników o wolność walczących w Powstaniu Warszawskim attaché obrony Ambasady złożył dziś wieniec pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. #WarsawUprising #Pamietamy #warszawa #PowstanieWarszawskie

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Źródła: Twitter, PAP, NCzas.com