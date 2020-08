Nowy wielki seks-skandal jak z Weinsteinem? Tym razem w rolach głównych pieszczoszka lewicy Ellen DeGeneres i producenci telewizyjni

Coraz więcej oskarżeń zaczyna pojawiać się wokół słynnego telewizyjnego programu Ellen DeGeneres Show. Do zarzutów o nękanie w pracy, poniżanie pracowników dochodzą oskarżenia o obrzydliwych seksualnych ekscesach głównych producentów i autorów show.

Program realizowany jest przez Telepictures, spółkę zależną Warner Bros. Television i trafia do dziesiątków stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Emitowany jest na zasadzie tzw syndicate, czyli nie jest własnością i produkcją jakiejś telewizji, ale kupują go różne stacje i emitują. Kanał programu na Youtube nalezy do 30 najbardziej subskrybowanych. Ma az 37 milionów subskrybentów.

Program prowadzi zdeklarowana lesbijka Ellen DeGeneres, która jest pieszczoszką amerykańskiej lewicy, i którą sam Obama odznaczył Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych.

Od kilku tygodni nad programem zbierają się jednak czarne chmury. Chodzi o oskarżenia o toksyczna atmosferę pracy, wykorzystywanie pracowników, poniżanie ich, wyrzucanie z pracy za pójście na zwolnienie lekarskie etc. Wewnętrzne śledztwo w tej sprawie prowadzi Warner Bros. Television. Teraz doszły jeszcze poważniejsze zarzuty dotyczące obrzydliwych ekscesów seksualnych szefów programu.

Sprawę ujawnił Buzzfeed News, który dotarł do kilku pracowników programu, którzy byli ofiarami seksualnego molestowania. I tak producent i szef scenarzystów Kevin Leman miał domagać się usług seksualnych od mężczyzn pracujących przy show. Robił to w najbardziej obrzydliwy sposób – m.in w toalecie, domagając się zrobienia sobie dobrze ręką, czy ustami. Miał notorycznie łapać męzczyzn w w intymne miejsca, przyciskać ich, próbować obmacywać i całować.

Z kolei inny z producentów Jonathan Norman upatrzył sobie inna ofiarę – także mężczyznę. Zapraszał go na koncerty kolacje i próbował wykonać na nim seks oralny.

Producent wykonawczy Ed Glavin gustował w kobietach. Zamykał je w swoim gabinecie, molestował, łapał za miejsca intymne, czynił obrzydliwe propozycje.

Buzzfeed News ma zeznania kilkunastu byłych i obecnych pracowników show, którzy mówią anonimowo, ale wymieniają z nazwiska konkretnych oblechów i opisują bardzo konkretne sytuacje.

Sama lesbijka DeGeneres napisała list do wszystkich pracowników programu przepraszając ich za to co się działo przy produkcji programu i zarzekając się, że o niczym nie wiedziała. List dotyczył jednak tylko oskarżeń o nękanie i poniżanie pracowników i napisany został zanim pojawiły się oskarżenia o obrzydliwe seksualne ekscesy.

Rozmówcy Buzzfeed News twierdza, iż to nieprawda, że gwiazda i pieszczoszka amerykańskiej lewicy, zaciekła przeciwniczka Trumpa nic o tym wszystkim nie wiedziała.

-Ona wiedziała – mówił były pracownik. – Wiedziała o całym tym gó.ie, ale nie chciała słuchać, udawała, że nie słyszy.

Dochodzenie wewnętrzne będzie teraz rozszerzone o oskarżenia dotyczące zarzutów o obrzydliwe postępki seksualne. Według wielu, to co ujawniono, to dopiero wierzchołek góry lodowej i cała sprawa może okazać się kolejnym wielkim skandalem, tak dużym jak afera Weinsteina w Hollywood, który miał przez trzy dekady molestować, gwałcić i wykorzystywać kobiety, które chciały zrobić karierę w branży filmowej. Tyle, że tym razem ma dotyczyć świata telewizji.