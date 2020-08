PiS pozwoli Amerykanom wysadzić zabytkowy most i jeszcze zapłaci 5,5 mln złotych. „Tak wygląda nowy kolonializm”

Partia rządząca walczy o poklask i sławę na zachodzie. Nie dość, że Amerykanie na potrzebę realizacji filmu wysadzą 114-letni most, to PiS im jeszcze za to zapłaci.

Ruszyły zdjęcia do filmu „Mission Impossible 7” z Tomem Cruisem w roli głównej. Akcja filmu ma rozgrywać się w Szwajcarii.

W jednej ze scen w powietrzę ma wylecieć most. Ponieważ w Szwajcarii pomysł spotkał się z małym entuzjazmem, to od czego ekipa z USA ma Polaków.

Na wieść, że Amerykanie szukają mostu do wysadzenia w powietrze, a scena ta ma zostać pokazana w zapowiedzi w filmu politycy PiS dostali zawrotu głowy. Teraz okazuje się, że Amerykanie nie tylko wysadzą w powietrze most w Polsce, która ma imitować Szwajcarię, to jeszcze dostaną dopłatę 5,5 mln złotych…

– Tak wygląda nowy kolonializm w praktyce. Amerykanie wysadzą nam zabytek – a my im za to zapłacimy – nie kryje oburzenia Jerzy Wilczek, prawnik z portalu Bezprawnik.pl.

Chodzi o most w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. 114-letni most przetrwał wojny, nie wysadzili go naziści, a wojewódzcy konserwatorzy zabytków chcieli wpisać go na listę obiektów chronionych.

– Żeby Amerykanie zechcieli wysadzić nasz zabytek, zapłaciliśmy im ponad 5,5 mln zł – oburza się mec. Wilczek.

Innego zdania jest wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Zastępca Piotra Glińskiego uważa, że wysadzanie zabytkowego mostu w Polsce i zapłacenie Amerykanom, których cywilizowany świat spuścił na drzewo to „sukces”.

– W zwiastunie filmu główną sceną ma być ta z polskiego mostu. (…) Jeden z tych wagonów, który weźmie udział w scenie, mógłby tam na stałe potem stać. Na każdej stacyjce chcielibyśmy odtworzyć atrakcje z filmu – opowiadał z entuzjazmem Wirtualnej Polsce.

Pieniądze jakie trafią do ekipy z USA pochodzić będą z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Będzie to dokładnie 5 592 582 złotych – oczywiście z kieszeni podatników.

– Amerykanie jednak czasem nas wynagradzają. Na przykład tym, że możemy do nich przyjechać bez procedury wizowej. Albo że możemy dać sobie wysadzić most za drobną opłatą. A kto wie, może w nagrodę za dobre zachowanie Amerykanie jednak nakręcą kiedyś ten od dawna zapowiadany film o Polsce – żartuje mec. Wilczek.

