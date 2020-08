Polacy i Niemcy starli się z Czeczenami. Zniszczone samochody, ranni i dziesiątki deportowanych [VIDEO]

Ich rozmowa przerodziła się w bójkę. Czeczena wsparli jego pobratymcy, a Niemca inni Niemcy i Polacy.

In #Rheinsberg kommt es am Do zu dieser Massenschlägerei. Daran beteiligt auch Personen tschetschenischer Abstammung, die daraufhin am Fr bis zu 100 weitere Menschen aus ihrem Umfeld mobilisieren. Darunter nach Tagespiegel-Informationen auch Symphat. der rechtsextr. Grauen Wölfe. pic.twitter.com/mcrHsVKVyd

— julius (@glr_berlin) July 26, 2020