Pomagamy sobie w czasach pandemii. Klienci Żabki wspierają szpitale zakaźne

Blisko ćwierć miliona klientów Żabki bierze już udział we wspieraniu szpitali zakaźnych walczących z pandemią koronawirusa. Dzięki nim do placówek trafiło ponad 3 miliony złotych.

Klienci sieci sklepów pobierają specjalna aplikację, poprzez którą w czasie zakupów gromadzą specjalne punkty. Aplikacja oferuje użytkownikom specjalne promocje na wybrane produkty, a także pozwala na zbieranie punktów w programie lojalnościowym tzw. żappsów wymienialnych na nagrody.

248 tysięcy klientów sklepu zamiast odbierać nagrody, przeznaczyło wymienialne na towary punkty na wsparcie dla szpitali zakaźnych walczących z pandemią. Tak zgromadzono już 3 miliony złotych, które trafiły do 16 placówek medycznych.

Rekordzistka okazała się pewna klientka z z Plewisk w Województwie Wielkopolskim. Przekazała ona ponad 20 tysięcy punktów, które miały wartość ponad 700 złotych.

– Ogromnie nas cieszy, że ponad 248 tysięcy użytkowników aplikacji żappka zdecydowało się wesprzeć szpitale zakaźne w poszczególnych województwach, które na co dzień walczą z pandemią COVID-19, przekazując swoje żappsy. To dla nas dowód na słuszność wykorzystywania technologii mobilnych nie tylko do celów marketingowych i wsparcia sprzedaży, ale także działań CSR. Dziękujemy klientom za zaangażowanie i hojność. Pamiętajmy: razem możemy więcej! – mówi Tomasz Blicharski wiceprezes Żabki.

Każdy z 16 szpitali zakaźnych otrzyma wsparcie w wysokości 187,5 tys. zł, z czego 120 tys. zł już trafiło na konta placówek, a pozostałe środki zostaną przekazane w sierpniu.

– Dzięki otrzymanym funduszom mogliśmy zapewnić personelowi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, maseczki czy kombinezony barierowe. Podczas pracy z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2 codziennie zużywamy ich setki, a nierzadko tysiące. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić odpowiednie leczenie, a lekarzom najlepsze warunki ochrony i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że w tej walce czujemy wsparcie -mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Żabka podwaja każdą złotówkę otrzymaną dzięki aplikacji. Sieć ma 6200 sklepów w całej Polsce prowadzonych przez 4800 franczyzobiorców. Codziennie zakupy w niej robi 2 miliony Polaków