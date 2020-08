Sośnierz senior o wzroście zakażeń: „To jest rezultat bardzo nieudanej polityki rządu, a w szczególności Ministerstwa Zdrowia”

Poseł Andrzej Sośnierz nie szczędzi gorzkich słów rządowi tworzonemu przez partię, z której jest posłem. Były polityk UPR winę za wzrost zakażeń zrzuca na resort Łukasza Szumowskiego.

Były szef Narodowego Funduszu Zdrowia, a obecnie poseł Zjednoczonej Prawicy Andrzej Sośnierz udzielił wywiadu Onetowi. W rozmowie pytany był o wzrost zakażeń w Polsce.

Ojciec Dobromira Sośnierza z Konfederacji nie krył rozgoryczenia polityką PiS. Jego zdaniem kryzys z wzrostem zakażeń to wina nieudolności rządu.

– Nie dzieje się nic nieprzewidywalnego. To jest rezultat bardzo nieudanej polityki rządu, a w szczególności Ministerstwa Zdrowia w sprawie tłumienia epidemii, której tak naprawdę nie tłumimy od dłuższego czasu – skomentował kolejny rekord zakażeń koronawirusem Sośnierz.

Zdaniem byłego polityka Unii Polityki Realnej wzrost przypadków zachorowań był do przewidzenia. Kwestią otwartą pozostało czy dzienny wzrost dobije do 700 czy może 800 przypadków zachorowań.

– My markujemy walkę z epidemią. Całą odpowiedzialność przerzuciliśmy na społeczeństwo, tak jakby Ministerstwo Zdrowia nie funkcjonowało. Poza wskazaniami typu chodźcie, nie chodźcie w maseczkach, co to jest małe, a co duże zebranie, nic ministerstwo nie zrobiło – stwierdził Sośnierz.

Mało tego, poseł wskazał, że od początku rząd przyjął błędną koncepcję walki z epidemią, o czym on sam mówi od czterech miesięcy. – Postępujemy tak, że jeśli jeszcze bardziej coś nam się nie udało, to jeszcze bardziej będziemy tego bronić – wskazuje Sośnierz.

– Szpitale się otwierają i zamykają, pacjenci są zdezorientowani i przy niewydolnym Narodowym Funduszu Zdrowia, my jeszcze bardziej centralizujemy władzę. Jeśli tym się zajmuje Ministerstwo, to jest to naprawdę satyryczne zachowanie. Nie wyciągamy żadnych wniosków – dodał.

Zdaniem byłego szefa NFZ, aby opanować kryzys potrzebne są: właściwy i skuteczny wywiad epidemiologiczny (jednak to powinien zrobić sanepid, który jest niewydolny); skuteczny system zbierania wymazów; wydolna baza diagnostyczna do testowania.

– Wyniki powinny się ukazywać tego samego dnia, a co najwyżej następnego – wskazał Sośnierz.

Źródło: Onet