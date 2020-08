Winnicki ostro o Trzaskowskim: „Pokazał swoje lewicowo-liberalne i tęczowe oblicze” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Robert Winnicki nie ma wątpliwości, że Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej blefował, a teraz pokazuje swoje prawdziwe „lewicowo-liberalne i tęczowe” oblicze.

Przy okazji planowanego masz narodowców z okazji Powstania Warszawskiego, Trzaskowski zapowiedział, że będzie obserwował to wydarzenie i zareaguje, jeśli pojawi się tam „mowa nienawiści”. To tego odniósł się Winnicki na antenie TVP Info, gdzie zaznaczył, że nie ma wątpliwości w co grał prezydent stolicy podczas kampanii.

– Jego fałszywe umizgi w trakcie kampanii wyborczej zostały przez nas słusznie ocenione jako zupełnie niewiarygodne. Dzisiaj Rafał Trzaskowski pokazuje swoje prawdziwe lewicowo-liberalne i tęczowe oblicze – stwierdził poseł Konfederacji.

Następnie został zapytany czy wierzy kampanijne zapowiedzi Trzaskowskiego, który zadeklarował uczestnictwo w Marszu Niepodległości 11 listopada. Tutaj Winnicki również nie miał wątpliwości:

– Bądźmy poważni. Był gotów obiecać wszystko w kampanii wyborczej, tylko, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Nie wyobrażam sobie, że marsz, którego chciał delegalizacji, że będzie w nim uczestniczył – skwitował.