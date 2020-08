Zamiast gotówki będzie bon? PiS szykuje zmianę programu 500 plus

Rząd PiS szykuje się do rewolucji w programie 500 plus. Wypłaty w gotówce mogą się skończyć.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada rewolucję w programie 500 plus. Wicepremier w rządzie PiS podzieliła się planami rządu w programie portalu Money.pl.

Jak się okazuje rząd chce wprowadzić modyfikacje w programie 500 plus. Jakie dokładnie będą to zmiany?

Przyszłość programu upatruje w bonach. Zastąpią one wypłaty 500 plus w postaci gotówki.

Tym samym 500 plus byłoby wypłacane tak, jak wprowadzony niedawno Polski Bon Turystyczny.

– Rząd jest zachwycony funkcjonowaniem bonu turystycznego i już rozważa możliwość wypłacania w ten sposób również innych świadczeń. – Daje to gwarancję, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca – przekonywała Emilewicz.

To o tyle ciekawe, że prawica od dawna postulowała, by nie szaleć ze świadczeniami socjalnymi, a już na pewno nie w postaci gotówki. 500 plus miało poprawić dzietność, ale po latach widać, że tak się nie stało.

– Liczba urodzeń w 2019 roku znowu spadła, czemu winny może być wzrost kosztów życia. W obecnych czasach zapomoga w kwocie 500 zł jest tylko wsparciem pozornym, wobec wzrostu kosztów – zauważa mec. Dominika Kłosińska z portalu Bezprawnik.pl.

Jednak prawnicy zwracają uwagę na pewien problem związany z bonem. Otóż obsługę bonów musiałaby wziąć na siebie platforma rządowa – np. ZUS PUE.

A te ledwo dają sobie radę i monitoring wniosków i wydatkowania pieniędzy z bonów mogą przeciążyć serwery.

