Amerykanie wycofują żołnierzy z Niemiec. Bolton krytykuje Trumpa: rola Ameryki w polityce światowej się skurczyła

Były doradca prezydenta Donalda Trumpa negatywnie ocenia relokację żołnierzy z Niemiec. Zdaniem Johna Boltona redukowanie amerykańskiej armii w Niemczech to błąd.

John Bolton udzielił wywiadu „Welt am Sonntag”. W rozmowie z niemiecką gazetą były doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa nie krył niezadowolenia relokacją amerykańskich wojsk.

Przypomnijmy – Donald Trump zadecydował o wycofaniu 12 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Część z nich ma trafić do Polski.

Jednak zdaniem Boltona takie rozwiązanie jest nieopłacalne dla USA. Mało tego, zdaniem byłego doradcy Trumpa osłabione zostaną zarówno Stany Zjednoczone, jak i obniży się bezpieczeństwo całego Zachodu.

– Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z zajmowanych przez nas pozycji nie jest punktem dodatnim ani dla USA, ani dla bezpieczeństwa Zachodu w swojej całości – stwierdził Bolton.

Bolton dodał, że to co widać w Niemczech jest „niedobrą zapowiedzią tego, co nas czeka, jeśli Trump zostanie ponownie wybrany”.

Niegdysiejszy najbliższy doradca Trumpa zarzucił prezydentowi, iż podąża drogą Baracka Obamy. To właśnie poprzednik Trumpa, zdaniem Boltona, „nie za bardzo zawracał sobie głowę resztą świata”.

– Są to specyficzne formy amerykańskiego izolacjonizmu (…) Tak, rola Ameryki w polityce światowej się skurczyła – tłumaczył rozmówca niemieckiej gazety.

John Bolton doradzał Trupowi przez półtora roku. Ze stanowiska zrezygnował w ubiegłym roku i od tamtej pory jest w konflikcie z prezydentem.

W książce „The room where it happened” Bolton zarzucił Trumpowi stawianie osobistych interesów nad sprawami bezpieczeństwa narodowego i dobrem kraju. Oskarżył też Trumpa o to, że zwrócił się do Chin z prośbą o pomoc w reelekcji.

Źródło: Welt am Sonntag