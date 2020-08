Covid-19 i bezrobocie w Europie. Oto do czego prowadzi „zamrażanie gospodarki”

Konsekwencje „walki z epidemią Covid-19” są odczuwalne dla rynku zatrudnienia w całej Europie. Najdotkliwiej skutki „powstrzymywania koronawirusa” odczują ludzie młodzi i mieszkańcy południa naszego kontynentu. Najbardziej dotknięta bezrobociem będzie Hiszpania.

Praktycznie nie ma dnia, by media nie donosiły o zamykaniu zakładów bądź redukcji zatrudnienia. Z Hiszpanii np. nachodzą wieści o zamknięcie fabryki Nissana w Barceonie, która zatrudnia 3000 pracowników. Branża motoryzacyjna, czy lotnicza, to jednak nic w porównaniu ze stratami w turystyce.

Jeśli stopa bezrobocia w strefie euro osiągnie średnio 7,8%, jak podaje Eurostat, to w UE widać duże dysproporcje. Stan poniżej 5% osiągnie bezrobocie w Europie Środkowej. Chodzi o Niemcy, Holandię, Polskę, Czechy, Węgry, czy Bułgarię.

Na drugim biegunie jest Francja, kraje Skandynawskie, Włochy, czy kraje nadbałtyckie. Tutaj bezrobocie osiągnie od 7 do 10%. Dla Hiszpanii przewiduje się bezrobocie dwucyfrowe, ponad 10% (obecnie już 15,6 %).

Wpływ ma tu zależność gospodarki od turystyki, ale także intensywność uderzenia pandemii koronawirusa. Południe Europy miało najdłużej i najmocniej zamrożoną gospodarkę. Dla Hiszpanii turystyka to ponad 12% jej PKB i 13% bezpośrednich miejsc pracy.

Wśród osób poniżej 25 roku życia, w strefie euro, stopa bezrobocia wzrosła z 15,3% do 17% w okresie od marca do czerwca.

We Francji wzrost bezrobocia wśród młodzieży wyniósł 3%, do wysokości 21,2% w czerwcu. Jeszcze gorzej jest w Portugalii, gdzie w tej grupie bezrobocie doszło do 25,6% w ciągu trzech miesięcy (wzrost o 7%).

Sytuacja wygląda bardzo źle także we Włoszech. W tym kraju bez pracy, w czerwcu 2020 r., pozostawało 40% młodych ludzi (34% w marcu).

Źródło: Le Parisien