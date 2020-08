Orlen chce energii z krowich gazów. Jedna krowa to 100 kg metanu rocznie

Państwowy Orlen zamierza pozyskiwać energię od krów. Powstanie 20 biogazowni.

Orlen szuka alternatywy dla paliw węglowych. Na oku ma energię pozyskiwaną od… krów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Orlen Południe podpisała list intencyjny ze spółką H. Cegielski-Poznań i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Orlen chce inwestować w bioprodukty, a w całej Polsce ma powstać 20 biogazowni, opartych na „innowacyjnej polskiej technologii”.

Jak wyliczają eksperci z Orlenu krowa może wyprodukować 100 kg metanu w ciągu roku. A w Polsce jest ok 6 mln krów.

Co prawda metan od krów negatywnie wpływa na klimat, bardziej niż dwutlenek węgla (metan jest 23 razy silniejszy niż CO2). Jednak Orlen zamierza go gromadzić przy użyciu biogazowni.

Substraty z gospodarstw rolnych będą przetwarzane na energię elektryczną i biometan.

– Połączenie wiedzy naukowej, biznesu i administracji. Rolnictwo, jako bardzo złożony system naczyń połączonych daje jednocześnie szerokie możliwości wykorzystania tego, co jest odpadem w produkcji rolnej, jako surowiec do produkcji energii. Dzięki wspólnej pracy będziemy mogli pogłębić dywersyfikację źródeł energii, wykorzystać substraty z produkcji rolnej, a to wszystko przy jednoczesnym poprawianiu warunków ochrony środowiska i zmniejszaniu kosztów produkcji – przekonuje ministerstwo rolnictwa.

– Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy. Biotechnologie to kierunek, w którym zmierzają nowoczesne gospodarki, w tym także polska. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. Realizowane przez nas inwestycje istotnie przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę zakładanego celu – dodaje prezes zarządu Orlen Południe Marcin Rej.

Biogazownie mogą powstać w gospodarstwach rolnych, które prowadzone są przez spółki nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: Bezprawnik