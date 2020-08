Powstanie brygada do walki z nielegalną imigracją w Alpach

Nie tak dawno francuskie MSW podpisało umowę z Brytyjczykami o wspólnych działaniach wobec nielegalnych migrantów, którzy forsują kanał La Manche. Teraz Paryż podejmuje podobną inicjatywę wspólnie z Rzymem.

Nowy MSW Darmanin wydaje się na razie zmotywowany do działania. Francja i Włochy mają podjąć wspólną walkę z nielegalnym przekraczaniem granic alpejskich. W tym celu powstanie nawet mieszna włosko-francuska brygada.

Minister Spraw Wewnętrznych Gérald Darmanin podczas wizyty w Rzymie, dokonał takich ustaleń ze swoją włoską odpowiedniczką Lucianą Lamorgese. Po spotkaniu ogłoszono utworzenie mieszanej brygady na granicy w celu zwalczania sieci przemytniczych.

Wspólne patrole już istnieją, ale są mało efektywne. Wspólne dowództwo ma walkę z nielegalnym przekraczaniem granicy przez migrantów ciągnących z południa Europy na północ usprawnić. MSW Darmanin uważa te ustalenia za przełomowe.

Rzym był pierwszą stolicą, którą niedawno powołany francuski minister odwiedził. Tłumaczył to znaczeniem stosunków francusko-włoskich w obliczu „trudności migracyjnych, przed którymi stoi Europa”.

Francja zamierza wypracować „wspólne stanowisko” z Włochami jeszcze przed szczytem ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w Brukseli, który zaplanowany jest na październik. Tematem szczytu ma być m.in. pakt migracyjny”.

Gérald Darmanin i Luciana Lamorgese omówili również umowę maltańską podpisaną we wrześniu ub. roku między Niemcami, Francją, Włochami i Maltą. Obejmuje ona relokację migrantów uratowanych na morzu opartą na „zasadzie dobrowolności”. Wiele krajów UE zgłąsza do tego pomysłu zastrzeżenia.

Włoska MSW wyraziła zaniepokojenie silną presją imigracyjną w jej kraju. Według niej już 11 191 migrantów przybyło do Włoch do 24 lipca. 4000 migrantów to obywatele stabilnej politycznie… Tunezji. Włochy zwróciły się oficjalnie do Francji o interwencję do rządu Tunezji. Kraj ten przeżywa poważne trudności gospodarcze, ale jego obywatele są wyłącznie „migrantami ekonomicznymi”.

Kolejna wizyta francuskiego MSW Géralda Darmanina ma mieć miejsce w Niemczech. W Berlinie także będzie szukał wsparcia dla „paktu migracyjnego”. Francja poszuka również wsparcia w Hiszpanii.

