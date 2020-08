Protesty w Berlinie. 15 tys. uczestników domagało się wolności [VIDEO]

Niemiecka policja podsumowała protesty, jakie w weekend odbyły się w stolicy. Według służb w demonstracjach brało udział ok. 15 tys. osób.

Wśród protestujących znaleźli się m.in. libertarianie i konstytucyjni lojaliści. Część niemieckich mediów twierdziła, że byli to wyznawcy teorii spiskowych.

Jednak Niemcy wyszli na ulice Berlina, bo mają już dość obostrzeń związanych z pandemią. Chodzi m.in. o nakaz noszenia maseczek.

Manifestujący nawoływali do „powrotu demokracji” oraz zdjęcia „masek, które zniewalają”. – Kradniecie naszą wolność! – skandowali uczestnicy manifestacji.

Inni skandowali „Pomyśl! Nie noś maski!”.

This was the scene in Berlin, where an estimated 17,000 people defied social-distancing and mask requirements to join a protest supported by neo-Nazi groups, conspiracy theorists and others who said they were fed up with the restrictions.

August 1, 2020