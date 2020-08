Rewolucjoniści Black Lives Matter palą Biblie. Amerykanie się przebudzą?

Uczestnicy zamieszek w Portland spalili Biblię i amerykańską flagę. Wydarzenia miały miejsce przed miejscowym sądem. Zamieszki w Portland nie ustają od momentu śmierci George’a Floyda. Tym razem „protestujący” mocno przesadzili, a dalsza eskalacja takich „protestów” to zachęcanie do poważniejszych tragedii…

Działacze Black Lives Matter często udają pacyfistów. Od początku, w Portland (Oregon), rządzonym przez Demokratów, trwało swoiste przyzwolenie na takie ekscesy. Teraz się owe protesty radykalizują. Prezydent USA Donald Trump został zmuszony do wysłania do miasta dodatkowych agentów federalnych w celu utrzymania porządku.

Jednak w nocy z piątku 31 lipca na sobotę 1 sierpnia „aktywiści antyrasistowscy” przekroczyli kolejny próg, paląc egzemplarze Biblii i amerykańską flagę. Egzemplarze ksiąg wrzucane do ogniska przywoływały w pamięci czasy, gdy podobne praktyki stosowali naziści…

Nagrania z tego „protestu” są już szeroko dostępne w interencie na portalach społecznościowych. Amerykanie są zszokowani, ale nie tylko oni. Na filmie widzimy np. kilku zakapturzonych „antyrasistów” podpalających Biblię i przykrywających je amerykańską flagą. Po podpaleniu wznoszą okrzyki „F*ck Trump!”. Wszystko to w centrum miasta, przed budynkiem sądu w Portland.

Na kolejnym filmie widać innych aktywistów rozpalających duże ognisko składające się z asortymentu śmieci i drewnianych paneli skradzionych z okolicznych firm. W ogień rzucane są egzemplarze Pisma św.

Według obecnych na miejscu dziennikarzy, aktywiści Black Lives Matter próbowali sprowokować agentów federalnych, którzy stacjonowali w gmachu sądu. Kilka dni wcześniej uczestnicy zamieszek w Portland podpalili głowę świni w czapce policyjnej okrytej amerykańską flagą.

Left-wing activists bring a stack of Bibles to burn in front of the federal courthouse in Portland. pic.twitter.com/lYWY0x8n8P — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 1, 2020

Agitators trying to provoke a response from federal officers. Violently battering the door with kicks and using their shield as a battering ram. pic.twitter.com/ULrKT4RQNx — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 1, 2020

Źródło: VA