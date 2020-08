Ubogacili się. Odrąbał w kebabie nogę innemu imigrantowi. Dostał dwa lata w zawieszeniu

Do sądu w niemieckim Lipsku ponownie trafiła sprawa Algierczyka, który odrąbał nogę swemu rodakowi. Ofiara domaga się surowszej kary dla sprawcy niż tylko 2 lata w zawieszeniu.

Pierwszy wyrok w sprawie 2. imigrantów z Algierii zapadł we wrześniu 2018 roku. Husein T. został wówczas skazany na 2 lata więzienia za to, że odrąbał 17-letniemu wówczas Djelloulowi B. nogę.

Do zdarzenia doszło w lokalu Al-Madina-Bistro sprzedającym kebaby. Jak wynika ze śledztwa i z akt sprawy nastolatek przychodził tam często i korzystał z rusztów. Opiekał na nich i przyrządzał przynoszoną przez siebie baraninę. Pozwalał mu na to właściciel lokalu.

Któregoś dnia jednak, kiedy Djelloul przyszedł ze swoim mięsem, właściciela nie było. Na miejscu był szef lokalu Algierczyk Husein T., który o umowie pomiędzy właścicielem, a nastolatkiem nic nie wiedział. Kiedy ten próbował jak zwykle przyrządzić na ruszcie swe baranie kotlety doszło do sprzeczki i przepychania. W pewnym momencie 30-letni Husein T. złapał za wielki nóż do odkrawania mięsa i – używając go jak szabli, czy maczety – ciachnął Djelloula w nogę z taką siłą, że niemal ją odrąbał. Przeciął ciosem wszystko na wysokości kolana.

Lekarzom nie udało się uratować nogi młodemu imigrantowi i ostatecznie ją amputowano. A rębajło dostał swoje 2 lata w zawieszeniu.

Wyrok zaskarżył Djelloul, który domaga się co najmniej 3. lat więzienia dla swego rodaka Huseina, więc lipski sąd ponownie zajmie się sprawą.