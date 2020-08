Atak bojowników z Boko Haram w Kamerunie. Dzieci giną w Burkina Faso

Lokalne struktury służb bezpieczeństwa prowadzą śledztwo mające wyjaśnić okoliczności ataku. W anglojęzycznym Regionie Północno-Zachodnim dochodziło już w przeszłości do uprowadzeń ludzi oraz ataków terrorystycznych. Separatyści walczą o stworzenie tam odrębnego państwa.

W przeszłości zamykali oni szkoły i wprowadzali godziny policyjne w ramach protestu wobec francuskojęzycznego rządu z Jaunde. Wielu mieszkańców tej prowincji opuściło swoje domy w obawie przed separatystami.

Z kolei z Burkina Faso donoszą o śmierci co najmniej sześciu osób i 4 rannych osobach, w większości dzieci. Tragedię spowodował wybuch bomby domowej roboty na północy kraju. O podłożenie bomby także oskarżono dżihadystów.

Burkina Faso, zwłaszcza regiony północne i wschodnie, jest widownią ataków dżihadystów od wielu lat. W ich wyniku od 2015 roku zginęło ponad 1000 osób, a około miliona opuściło swoje domostwa.

Przemoc dżihadystów w krajach Sahel, według ONZ, pochłonęła ponad 4000 ofiar w Mali, Nigrze i Burkina Faso.

