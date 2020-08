Donald Trump domaga się kary śmierci dla zamachowca

Powołując się na problemy związane z wyborem przysięgłych, federalny sąd apelacyjny w Bostonie uchylił w piątek 31 lipca część wyroku na Dżochara Carnajewa i skierował jego sprawę do sądu niższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia. Ma szansę na dożywocie.

Carnajew to Czeczen skazany na śmierć w czerwcu 2015 r. za zamach razem ze swoim starszym bratem Tamerlanem na maraton w Bostonie. Po eksplozji dwóch bomb domowej roboty w pobliżu mety zginęło trzech ludzi, w tym 8-latek, a 264 osób zostało rannych.

Jego obrona zawsze utrzymywała, że ​​młody mężczyzna, który miał wówczas 19 lat (dziś 27), był pod wpływem starszego brata. Tamerlana zabito trzy dni po ataku po obławie na przedmieściach Bostonu. Podczas ucieczki dwaj bracia zastrzelili jeszcze policjanta.

Prezydent Donald Trump odwiesił moratorium na wykonywanie kary śmierci za przestępstwa federalne. Przez ostatnie 17 lat takich wyroków nie wykonywano. Za kadencji Trumpa wykonano lipcu trzy wyroki. Cztery kolejne zaplanowano na sierpień i wrzesień.

W Stanach Zjednoczonych większość przestępstw jest sądzona na szczeblu stanowym. Sądy federalne rozpatrują tylko najpoważniejsze sprawy. Od 1988 r. stracono za za przestępstwo federalne tylko trzy osoby .

….and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020