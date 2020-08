WHO straszy: „Być może nigdy nie będzie cudownego środka na COVID-19”

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła w poniedziałek, że pomimo wielkich nadziei na szczepionkę, być może nigdy nie będzie „cudownego środka” na COVID-19, a droga do normalności będzie długa.

Uniwersytet Hopkinsa szacuje, że ponad 18,14 miliona ludzi na całym świecie zostało zarażonych tą chorobą, a 688080 zmarło.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus i szef WHO Health Emergencies Programme Mike Ryan wezwali wszystkie kraje do rygorystycznego egzekwowania środków zdrowotnych, takich jak noszenie masek, dystans społeczny, mycie rąk i testowanie.