Widzowie TVP Info usłyszeli kilka słów prawdy. „Homoseksualiści pójdą do piekła” [WIDEO]

Widzowie TVP Info, za sprawą obecnego w programie Studio Polska Karola Wilkosza z Konfederacji usłyszeli kilka słów prawdy. Asystent Janusza Korwin-Mikkego odniósł się do ostatnich profanacji warszawskich pomników Chrystusa przez środowiska LGBT.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu bojówkarki LGBT sprofanowały figurę Chrystusa z krzyżem flagą i symbolami lesbijek, homoseksualistów, biseksów, zmiennopłciowców i kogo tam jeszcze z ruchów LGBTNKWD.

Czytaj więcej: Prokuraturo, do roboty! Oko Press wie, kto bezcześcił i profanował pomniki i symbole religijne. Ma też wiedzę na temat szykowanego zamachu bombowego

Rewolucja neomarksistowska

– To jest rewolucja neomarksistowska, która próbuje zniszczyć naszą rodzinę. Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i to świetnie widziałem. Takie akcje mają nam udowodnić, że wszystko jest normą, ale nie wszystko jest normą. Jest dewiacja i jest norma – mówił Karol Wilkosz.

Asystent posła Janusza Korwin-Mikkego odniósł się także do często wykorzystywanego przez środowiska LGBT odwoływania się do Katolicyzmu i stwierdzeń, iż „Bóg wszystkich kocha”. – Oczywiście, że Bóg wszystkich kocha, ale jako Chrześcijanie wierzymy, że Bóg kocha grzesznika, ale nie grzech.

– Oczywiście nie chcemy im wmuszać naszej etyki, ale nie powinniśmy pozwolić, aby byli nam w stanie wmówić, że pewne zachowania są normalne i dobre. Normalna rodzina to chłopak i dziewczyna, mężczyzna ma przewodzić rodzinie, kobiety mają być kobiece a mężczyźni męscy – dodawał.

Homoseksualiści pójdą do piekła

– Po pierwsze jest to profanacja religijna, po drugie jest to naruszenie mienia. Jeżeli osoby LGBT uważają, że homoseksualizm jest czymś, co Pan Jezus by popierał to są w błędzie. Każdy kto czytał Nowy Testament wie, że tam jest napisane, że rozpustnicy, cudzołożnicy i homoseksualiści nie pójdą nieba, pójdą do piekła. Ludzie, którzy żyją w ten sposób nie będą zbawieni, muszą odpokutować – przypominał Wilkosz.

– Dlaczego próbują nam wmówić, że to jest normalne i że Pan Jezus by to poparł? Próbują zniszczyć chrześcijaństwo, że powinniśmy akceptować wszystko co nam serwują, co się nie może dobrze skończyć. Chcą odebrać suwerenności rodziny, bo chcą państwa totalnego, takiego jakie oni chcą – wskazywał.

Znieważanie pomników flagami #LGBT to element rewolucji neomarksistowskiej, która to dąży do zniszczenia naszej kultury, rodziny i religii. Powiedzmy jasno: chłopak dziewczyna to normalna rodzina, mężczyźni powinni przewodzić, kobiety być kobiece, a mężczyźni męscy. #StudioPolska pic.twitter.com/ma70bgDaxu — Karol Wilkosz (@WilkoszKarol) August 2, 2020

1 Kor 6: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę”.