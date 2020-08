300 więźniów uciekło z zakładu karnego w Afganistanie

Po nocnych starciach 29 osób zginęło. Odsiecz wojskowa przyszła zbyt późno. Teraz policja i wojsko szuka ponad 300 zatrzymanych.

Rzecznik gubernatora prowincji Nangarhar podał, że w więzieniu przebywało 1793 osadzonych. Około tysiąc skazanych złapano. 430 pozostało w celach, a cześć zginęła. Brakuje jeszcze 300.

Atak rozpoczął się jeszcze w niedzielny wieczór 2 sierpnia od wybuchu samochodu-pułapki pod więzienną bramą. Później bojownicy ISIS przypuścili szturm. W akcji brało udział około 30 uzbrojonych ludzi.

W więzieniu przebywali zwykli przestępcy, ale także talibowie i bojownicy Państwa islamskiego. Podczas potyczki zginęło 21 cywilów i członków sił bezpieczeństwa. 43 osoby są ranne. Rzecznik ISIS powiedział, że straty po ich stronie to tylko trzech zabitych bojowników.

An #IS assault on a prison complex in eastern #Afghanistan turned into a gun battle that was still raging 16 hours later. Officials scrambled to recapture hundreds #IslamicState and #Taliban prisoners.

The gov and the US had declared #IS in #Afg. dead! https://t.co/BKwEFGG0qB

