Artur Dziambor nie ma wątpliwości. To wina TVP [WIDEO]

Poseł Konfederacji Artur Dziambor był gościem w Polsat News. Prowadzący zapytał go m.in. o protesty środowiska Platformy dotyczące uznania przez Sąd Najwyższy, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.

– Najprawdopodobniej wybory zostały przeprowadzone uczciwie – stwierdził poseł i dalej wytłumaczył jak telewizja publiczna „załatwiła” kandydatowi KO gigantyczne poparcie. – PO powinna podziękować TVPiS, która pomogła wykreować Trzaskowskiego jako głównego rywala PiS, marginalizując innych kandydatów, bo duopol POPiS jest na rękę jednym i drugim! – stwierdził poseł. – PiS potrzebuje opozycjonisty, który nie potrafi z nimi wygrać – skwitował.

Na koniec polityk przestrzegł rząd przed wprowadzaniem po raz kolejny absurdalnych obostrzeń, przypominając też, że poprzednie zamknięcie gospodarki i nieskuteczne działania doprowadziły do wielu tragedii!

– Jesteśmy okłamywani przez polityków tych wiodących, którzy zarządzają naszym życiem. Zostaliśmy zamknięci w domach na prawie trzy miesiące, a pewne tragedie, te finansowe trwają do dziś – ocenił działania rządu w kontekście blokady gospodarki i życia społecznego.

– Natomiast problemem są też same badania. Ponieważ my badamy osoby, które podejrzewamy, że są zarażone, albo te które same podejrzewają, że są zarażone. A nie mamy badań dotyczących przeciwciał, nie wiemy jakie jest rzeczywiste przechodzenie tej choroby jeśli chodzi o społeczeństwo – kontynuował.

– Czy przypadkiem nie jest tak, że mamy kilkadziesiąt tysięcy zarażonych, którzy przechodzą i już przeszli. A nie wiemy czy przypadkiem już nie przeszło tego w dużo większym stopniu i tych przeciwciał jest więcej. Więc to może jest kolejny punkt programu do dołożenia dla naszych rządzących, zanim zaczną sam serwować kolejne absurdalne ograniczenia, które będą mówiły, że na weselu może być 150 os., a nie 168. A później widzimy ministra zdrowia w ramach dystansu społecznego nad jeziorem – zakończył Dziambor.