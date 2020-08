Banda Ukraińców z maczetami napadła grupę mężczyzn w samym centrum Polski [VIDEO]

Dramatyczne sceny rozegrały się w Krośniewicach w okolicach ul. Kutnowskiej. Uzbrojona w maczety i siekiery grupa Ukraińców zaatakowała kilku Polaków. W sumie starło się kilkadziesiąt osób. Policja nie zdążyła dotrzeć na miejsce zamieszek. Teraz ustala okoliczności zdarzenia. Lokalne media podają, że kilka osób zostało rannych, z czego dwie wylądowały w szpitalu.

– W sobotę około godziny 22 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odebrał zgłoszenie, że w miejscowości Krośniewice w centrum miasta doszło do konfliktu pomiędzy dużą grupą osób – podała Panoramie Kutna mł. asp.Justyna Filipczakz KPP Kutno. Na miejsce wysłanych zostało kilka radiowozów i karetka pogotowia.

Według świadków na skrzyżowaniu Kutnowskiej i Toruńskiej doszło do starcia kilku mieszkańców Krośniewic z grupą obcokrajowców, narodowości ukraińskiej. Według nieoficjalnych informacji w ruch poszły maczety, a jak słychać na nagraniu, które krąży po sieci, napastnicy mieli ze sobą także siekiery.

Policja na razie nie pokusiła się o udzielenie informacji dotyczącej choćby potwierdzenia narodowości osób, które brały udział w bójce. – Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia – dodała J. Filipczak.

Zajście jest prawdopodobnie pokłosiem napięć, które trwają już od dłuższego czasu. „Jest to kolejna odsłona konfliktu w tych okolicach. Na fakt konfliktu zwracał też uwagę ONR robiąc już kilka lat temu manifestacje w Kutnie. Zwracano wtedy uwagę na coraz śmielsze poczynania imigrantów z Ukrainy względem lokalnych mieszkańców. W podobnym tonie wypowiada się coraz większa część Polaków mających bezpośredni kontakt z mniejszością ukraińską” – czytamy na portalu narodowalodz.pl.

W obliczu napiętej sytuacji lokalne jak i państwowe władze zdają się nie dostrzegać problemu. PiS od kilku lat masowo ściąga do Polski Ukraińców jako imigrantów zarobkowych. Wielu internautów jest oburzonych tym jak swobodnie zaczynają się czuć i zuchwale zachowywać przybysze ze wschodu. Według wielu podobne akty agresji zaczynają kojarzyć się z najkrwawszą z kart historii czyli rzezią, którą zgotowali Polakom Ukraińcy na Wołyniu. Inni twierdzą, że podzielimy los krajów zachodnich, gdzie przez bierność władz ich obywatele stali się ofiarami agresji mniejszości muzułmańskich. Według oceny niektórych nasze społeczeństwo miałoby doświadczać agresji ze strony sąsiadów znad Dniepru.

Co do skuteczności a przede wszystkim chęci funkcjonariuszy brania udziału w takiej "imprezie nocnej" sam portal komentuje(dodam,że uczestników było kilkudziesięciu a Krosniewice to mówiąc wprost dziura)…no nie udało się dojechac na czas 🤦‍♂️ pic.twitter.com/5FTtRXCDzy

