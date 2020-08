Czy Gates narzuci nam szczepionki: SAME FAKTY! [VIDEO]

Bill Gates już pięć lat temu ostrzegał, że nadejdzie pandemia. Czy szczepionki na koronawirusa to tylko wielki biznes, a może coś więcej?

Twórca Microsoft pięć lat temu wziął udział w panelu TED. W trakcie swojego wystąpienia Bill Gates ostrzegał, że to czego powinniśmy się bać to nie jest bomba atomowa, a pandemia wirusa, który będzie znacznie groźniejszy dla świata.

Prorocza wizja Gates’a stała się faktem, a dziś to właśnie twórca Microsoft stoi w pierwszej linii poszukiwaczy szczepionki na koronawirusa. W swoim felietonie dr Tomasz Sommer przypominał publiczne wystąpienia i fakty z życia Billa Gates’a.

Nasz minister nawet po wczasach na tratwie coraz bardziej zmęczony a Bill Gates świeży jak ptaszek. Dlaczego? Bo wiedział o pandemii w 2015 roku: https://t.co/OlsImwinDy — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 4, 2020

– W styczniu pan Gates świętował 20-lecie istnienia jego fundacji. Jego fundacja zajmuje się w 30 proc. „globalnym zdrowiem” – chodziło o te wszystkie pandemie – wskazuje dr Sommer.

– To było gdy jeszcze nie było wiadomo, że ta pandemia tak bardzo się rozwinie, ale pan Gates najwyraźniej na to liczył. (…) Również na początku roku pan Gates odszedł z rady dyrektorów Microsoftu – przypomniał dr Sommer.

Sam Gates jeszcze w czerwcu nie krył oburzenia, iż łączy się go z przymuszaniem ludzi do szczepień… mimo, iż sam wydał ok. miliarda dolarów na rozwój szczepionki na koronawirusa, a sam jest zwolennikiem obowiązkowego szczepienia.

A tu kolejna Gatesowa ciekawostka tuż sprzed pandemii. Facet ma ewidentnie fiksację na punkcie szczepionek. https://t.co/YBQR1JMNzd — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 4, 2020

Mało tego, Gates jest zwolennikiem szczepień, nawet w przypadku „zamknięcia” pandemii, gdy doprowadzi do uspokojenia nastrojów społęcznych.

Źródło: NCzasTV