Grzegorz Braun: Lasek jest dla mnie kłamcą, a Macierewicz krętaczem smoleńskim [VIDEO]

Antoni Macierewicz od wielu lat wyjaśnia katastrofę smoleńską. Podczas posiedzenia Grzegorz Braun z Konfederacji zadał kilka niewygodnych pytań.

Choć mimo wielokrotnych obietnic i zapowiedzi raport wciąż się nie pojawił, to Macierewicz co jakiś czas podaje do wiadomości publicznej nowe „ustalenia”. Tym razem podczas sejmowej komisji obrony narodowej zaprezentował film, w którym mowa jest o dwóch wybuchach na pokładzie tupolewa. Miał je spowodować podrzucony wcześniej trotyl.

Podczas posiedzenia komisji głos zabrał Grzegorz Braun z Konfederacji.

– Państwo upieracie się badać tych kilka minut, kilkadziesiąt sekund (ostatnie przed katastrofą – red.), budujecie naprawdę imponujące symulacje, które nie są żadnym faktem i nie są żadnym dowodem, są symulacją – mówił Braun.

Wskazywał na tajemniczą wizytę w Polsce amerykańskiego generała Davida Petraeusa w kwietniu 2010 roku (kilka dni przed katastrofą). Był wówczas głównodowodzącym oddziałami USA w Iraku czy Afganistanie, potem został szefem CIA. Braun wielokrotnie zastanawiał się, po co Petraeus przybył do Polski i czy prowadził jakieś operacje. Być może również ws. Smoleńska.

– Żeby wyjaśnić zbrodnię, trzeba interesować się tymi, którzy w ostatnich dniach, ostatnich godzinach pojawili się w tej historii. Jeśli mamy do czynienia z tak wysokiej rangi funkcjonariuszem (gen. Petraeusem – red.), to przecież dobrze rozumiemy, że nie porusza się na terytorium żadnego państwa bez należytej obstawy. Z całą pewnością nasz, jak pan to nazywa sojusznik (USA – red.), posiada liczne istotne i niekoniecznie wrażliwe dane. Należy je analizować techniką policyjną, prokuratorską. Nie wymyślać prochu. A tego państwo w ogóle nie badacie – wskazywał Braun.

Braun do Laska i Macierewicza

Poseł Konfederacji zwrócił się zarówno do Antoniego Macierewicza, jak i Macieja Laska, obecnie posła KO, a wcześniej wiceszefa komisji Millera, która wyjaśniała przyczyny katastrofy smoleńskiej, a która ma wnioski zgoła odmienne od tych wysnuwanych przez komisję Macierewicza.

– Szczebel polityczny, na który podnieśliście panowie tę sprawę, zawodzi na całej linii. Działanie ma przeciw skuteczne. I jeśli, nieobecny już tutaj, minister Lasek jest dla mnie kłamcą smoleńskim, to pan minister Macierewicz jest dla mnie krętaczem smoleńskim i jako taki przejdzie pan do historii – powiedział ostro Braun.

Macierewicz zapewniał też, że wszystkie szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej znajdujące się w Polsce zostały przebadane. Za wyjątkiem tych skierowanych. Braun dopytywał o liczbę, ale odpowiedzi nie uzyskał. Macierewicz zapewniał cały jedynie, że przebadane zostały wszystkie, a kolejne uwagi o podanie konkretnej liczby, zbywał pretekstem, by mu nie przerywać wypowiedzi, bo to niekulturalne.