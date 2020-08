Klient bez maseczki nie zostanie obsłużony. Szumowski szykuje nowe przepisy

W ostatnim czasie rzecznik ministerstwa zdrowia – Wojciech Andrusiewicz – zachęcał sklepy do egzekwowania noszenia maseczek w sklepach. Tymczasem wracający z urlopu szef resortu Łukasz Szumowski zapowiada pójście krok dalej.

Wiele państw nie wymaga od swych obywateli noszenia maseczek, część lekarzy podkreśla, że ich skuteczność nie została udowodniona. Podobnego zdania był minister Łukasz Szumowski, ale przypuszczalnie ze zmęczenia zdanie zmienił i teraz będzie tępił tych, którzy chodzą bez kagańca plus.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia sklepy i wesela są nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem. W związku z tym szef resortu zdrowia chce objąć kontrolą służb imprezy rodzinne, a sklepom dać uprawnienia do nieobsługiwania klientów bez maseczek.

Wesela pod kontrolą służb

Minister zapowiedział możliwość wprowadzenia zmian przepisów w kontekście rejestracji wesel. – Będziemy proponować rejestrację tych dużych spotkań, wesel, po to, żebyśmy mogli przeprowadzić potem dochodzenie epidemiczne – powiedział Szumowski.

Rejestracja miałaby polegać na dostarczeniu państwu liczby gości. – I wtedy również będzie można zrobić kontrolę, ile tych osób jest – wskazał minister, odnosząc się tym samym do obowiązującego limitu 150 osób na weselach.

Nur für Menschen mit Masken

W tym tygodniu minister zdrowia zapowiedział rozpoczęcie kontroli w sklepach pod kątem noszenia przez klientów maseczek. – Rozpoczynamy w związku z tym w tym tygodniu kontrolę w sklepach, kontrolę wykonywaną zarówno przez policję jak i przez służby sanitarne, czy klienci noszą maseczki, czy personel nosi maseczki – wskazał szef resortu.

To jednak nie koniec, a na koniec tego miesiąca sklepy mają mieć już dodatkowe uprawnienia, by nie obsługiwać klientów bez maseczek. – Chcemy wyposażyć w dodatkowe uprawnienia sklepy, by miały prawo nie obsługiwać osób bez maseczek. Będzie to wprowadzone jako norma prawna jeszcze w tym miesiącu – poinformował Szumowski.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna