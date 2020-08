Korwin-Mikke: Chrześcijanie mają obowiązek domagać się kamieniowania homosiów! [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, w swoim stylu odniósł się do wypowiedzi swego asystenta Karola Wilkosza, o której pisaliśmy wczoraj. – Chrześcijanie mają obowiązek domagać się kamieniowania homosiów! – pisze poseł Konfederacji.

Przypomnijmy, że Karol Wilkosz był gościem Studio Polska w sobotę wieczorem, gdzie mówił o profanacji pomnika Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. – Po pierwsze jest to profanacja religijna, po drugie jest to naruszenie mienia. Jeżeli osoby LGBT uważają, że homoseksualizm jest czymś, co Pan Jezus by popierał to są w błędzie – zaczął Wilkosz.

– Każdy kto czytał Nowy Testament wie, że tam jest napisane, że rozpustnicy, cudzołożnicy i homoseksualiści nie pójdą nieba, pójdą do piekła. Ludzie, którzy żyją w ten sposób nie będą zbawieni, muszą odpokutować – przypomniał przedstawiciel Konfederacji i partii KORWiN.

– Dlaczego próbują nam wmówić, że to jest normalne i że Pan Jezus by to poparł? Próbują zniszczyć chrześcijaństwo, że powinniśmy akceptować wszystko co nam serwują, co się nie może dobrze skończyć. Chcą odebrać suwerenności rodziny, bo chcą państwa totalnego, takiego jakie oni chcą – wskazywał.

Do tej wypowiedzi odniósł się na Twitterze prezes Janusz Korwin-Mikke. – Po co mieszać do tego chrześcijaństwo? Olbrzymia większość ludzi, nawet osobistych wrogów Pana Boga, uważa to za coś obrzydliwego – i tyle. U siebie w domu każdy może robić co chce. Natomiast chrześcijanie (i żydzi, i islamiści!) mają obowiązek domagać się kamieniowania homosiów! – napisał poseł.