Nowe nagrania z aresztowania George’a Floyda. Do sieci wyciekł obraz z kamer osobistych policjantów [WIDEO]

Do mediów przeciekły nagrania z kamer osobistych policjantów, którzy uczestniczyli w zatrzymaniu George’a Floyda. Jego śmierć wywołała protesty, a potem rozruchy w całych Stanach Zjednoczonych.

Film ma 18 minut i pochodzi z kamer dwóch policjantów Alexa Kuenga i Thomasa Lane, którzy zostali wezwani przez właściciela sklepu Powderhorn Park w Minneapolis. Georg Floyd miał próbować kupić papierosy płacąc fałszywym 20-dolarowym banknotem.

Na nagraniu widać jak podchodzą do samochodu, w którym siedział Floyd. Jeden z nich wyciąga broń i zaczyna celować w głowę mężczyzny. Ten prosi by nie strzelać do niego, ale nie chce wyjść z samochodu.

Nie wiadomo czy w czasie interwencji policjanci wiedzieli, iż mają do czynienia z recydywistą, który sam wcześniej był skazany za napad z bronią palną. Floyd zaczyna płakać, ale w końcu wychodzi z samochodu i zostaje skuty. Nie chce jednak wejść do radiowozu. Skarży się, że ma klaustrofobię.

Na miejscu zjawiają się kolejni dwaj policjanci – Chauvin i Thao. W końcu udaje się wsadzić Floyda do radiowozu, ale ten wychodzi bocznymi drzwiami. Wtedy zaczyna się fatalna interwencja, która zakończyła się śmiercią Floyde’a. Derek Chauvin zaczyna klęczeć na mężczyźnie przyciskając kolanem jego szyję.

Śmierć Floyde’a wywołała protesty w całych Stanach Zjednoczonych. Demonstracje przeciwko brutalności policji i domniemanemu rasizmowi szybko przerodziły się w rozruchy które w niektórych miastach takich jak Seattle, czy Portland trwają już ponad 2 miesiące.

Amerykańskie media uczyniły z Floyda męczennika, a z całej policji rasistowskich oprawców. Sytuację wykorzystują Demokraci, którzy sadzą, że chaos i przestępczość jakie wybuchły w amerykańskich miastach pomogą im pokonać Trumpa w listopadowych wyborach.