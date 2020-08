Rekordowo tanio na stacjach paliw. Ceny jednak powinny być o połowę niższe

Tankowanie na stacjach paliw jest tańsze niż w ubiegłym roku, jednak ceny są ciągle zatrważająco wysokie. Na swoje wychodzi przede wszystkim budżet państwa, gdyż podatki pochłaniają ponad połowę ceny benzyny.

Ceny paliw w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku średnio są znacznie niższe niż w minionych latach. Za litr benzyny Pb 95 trzeba zapłacić średnio 4,39 zł, co jest ceną niższą o 60 gr w porównaniu do całego 2019 roku.

Niższe są także ceny diesla, za którego litr płacimy obecnie kilkanaście procent mniej niż w ubiegłym roku. Średnia cena za pierwszą połowę 2020 roku to 4,49 zł, przy czym 2019 roku przekraczała ona 5 zł za litr diesla.

Za wysoka cena paliwa

Jednocześnie cena paliwa powinna być o ponad połowę niższa, gdyż w przypadku zarówno Pb 95, jak i diesla podatki i opłaty stanowią powyżej 50 procent ceny. Co ważne w przypadku obu paliw udział podatków w niższej cenie wzrósł w porównaniu do 2019 roku.

Obecnie 59 procent ceny Pb 95 stanowią podatki, co stanowi wzrost o 5 pp. w porównaniu do 2019 roku. W cenie diesla udział podatków jest nieco mniejszy, stanowi on o 53 procentach ceny, co oznacza wzrost o 4 pp. w porównaniu do ubiegłego roku.

W przypadku Pb 95 cena netto benzyny i marża stanowią w sumie 41 procent ceny paliwa, w przypadku diesla 54 procent. Pozostałe składowe to: podatek VAT, opłata emisyjna, opłata paliwowa i akcyza.