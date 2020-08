Rewolucyjna Komunistyczna Partia USA popiera Bidena. „Trzeba obalić reżim Trumpa!” – nawołuje towarzyszy

Lider partii komunistycznej Bob Avakian ogłosił swoje poparcie dla Joe Bidena w nadchodzących wyborach prezydenckich. Oznajmił, iż towarzysze nie mogą głosować na innego kandydata, tylko na byłego wiceprezydenta, bo tylko on ma szansę „obalić reżim Trumpa”.

Avakian – założyciel i szef Rewolucyjnej Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych wezwał swych towarzyszy, by w najbliższych wyborach poparli Joe Bidena.

„W tej godzinie prawdy, , należy użyć wszelkich środków bez uciekania się do przemocy, aby odsunąć od władzy reżim„ – oznajmił Avakian w swoim oświadczeniu.

„Skoro pomimo masowych protestów domagających się usunięcia reżimu Trumpa/Pence’a, reżim ten pozostaje u władzy, to gdy nadchodzi czas głosowania, to należy użyć wszelkich możliwych środków na rzecz obalenia tego reżimu, co obejmuje głosowanie przeciwko Trumpowi”.

Lider amerykańskich komunistów stwierdził, że jego towarzysze nie mają wyboru i nie mogą głosować na jakiegoś własnego kandydata, tylko na nominata Demokratów Bidena.

„Żeby było jasne, oznacza to nie jakiś „głos protestu ”na jakiegoś kandydata, który nie ma szans na wygraną, ale faktyczne głosowanie na kandydata Partii Demokratycznej Bidena, aby skutecznie być przeciwko Trumpowi” – napisał komunistyczny przywódca.

Avakian dodał, że nadal uważa Bidena i Partię Demokratyczną za „przedstawicieli i narzędzia wyzyskującego, opresyjnego i dosłownie morderczego systemu kapitalistyczno-imperialistycznego”, ale o tym wszystkim należy na razie zapomnieć, ponieważ obalenie Trumpa jest ważniejsze. „Te wybory są inne” – stwierdził komunistyczny przywódca.

„Nie chodzi o to, czy Biden i Demokraci reprezentują coś„ dobrego. Biden nie jest lepszy od Trumpa w żaden znaczący sposób – z wyjątkiem tego, że nie jest Trumpem i nie jest częścią ruchu na rzecz konsolidacji i zaprowadzania rządów faszystowskich, ze wszystkim, co to oznacza.”

Avakian w przeszłości wspierał wiele terrorystycznych organizacji w Ameryce Południowej – jak choć maoistowski Świetlisty Szlak w Peru. jeszcze przed wybuchem zamieszek po śmierci George’a Floyda nawoływał do przeprowadzenia w USA rewolucji i obalenia kapitalizmu.