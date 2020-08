19-latka będzie mogła grać w męskiej drużynie piłkarskiej. „To eksperyment”

19-latka z Holandii, Ellen Fokkema, będzie grała w w drużynie VV Foarut. Jako pierwsza dziewczyna w Niderlandach zagra w męskiej drużynie.

KNVB (holenderski związek piłki nożnej) chce przeprowadzić swego rodzaju eksperyment. Holendrzy zastanawiają się, czy możliwe jest stworzenie trzymających poziom mieszanych składów.

– To fantastyczne, że mogę grać w tej drużynie – powiedziała zawodniczka. – Gram z tymi chłopakami odkąd ukończyłam piąty rok życia i było mi przykro, że nie będę mogła tego kontynuować – dodała.

Fokkema wie, że nie będzie łatwo, ale jest to dla niej dodatkową motywacją. – To spore wyzwanie, ale to tylko sprawia, że jest bardziej ekscytujące – stwierdziła.

Reszta zespołu, do którego dołącza 19-latka, nie jest pewna, czy eksperyment się powiedzie, ale są podekscytowani, że będą jego świadkami.

– Nie odważę się stwierdzić jak to wyjdzie, ale jestem bardzo szczęśliwy, że mogę brać w tym udział – mówi jeden z piłkarzy.

Jak oceniać ten eksperyment? 19-latka nie zmieniła płci, by dostać się do męskiego zespołu, ani nie stwierdziła, że zagra w żeńskim, by później żądać sztucznego podniesienia pensji dla drużyny pań – to pozytyw.

Trudno jednak uwierzyć, że do męskich zespołów będą przyjmowane tylko te panie, które naprawdę się nadają. Znając obecne realia Zachodu, zaraz powstaną jakieś parytety, a poziom piłki nożnej drastycznie się obniży…

Źródło: nltimes.nl