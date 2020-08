Dramat na Tour de Pologne. Zwycięzca pierwszego etapu walczy o życie w szpitalu! [VIDEO]

Pierwszy linię mety minął inny Holender Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), ale tuż przed „kreską” zepchnął na barierki swojego rodaka. Jakobsen z ogromnym impetem wpadł na płotki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę.

Płotki i rowery fruwały w powietrzu. Już za metą przewrócili się sam Groenewegen i kilku innych zawodników.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱 @Tour_de_Pologne ! #TDP20 (📺 @sport_tvppl ) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i

Po chwili odezwały się sygnały karetek pogotowia. Na miejscu rozpoczęto akcję reanimacyjną Jakobsena. Przyleciał też helikopter ratunkowy. Sędzia Andrzej Lewandowski został mocno poobijany, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformowano z biura prasowego wyścigu, Jakobsen znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej, a jego stan jest określany jako poważny.

This is the worst crash I’ve seen in a long time. I’m not religious but I’m Praying hard for @FabioJakobsen right now #tourofpoland pic.twitter.com/4TCuUVDU4V

— Ian Lyons (@ianridesbikes) August 5, 2020