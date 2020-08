PiS wprowadzi zakaz organizacji wesel? Rząd rozważa nowe obostrzenia

Wziąłeś ślub? Jeśli nie, to wkrótce będziesz mógł zapomnieć o weselu i celebrowaniu tej wyjątkowej chwili.

Rząd PiS szuka wyjścia z koronakryzysu. Codziennie rośnie liczba nowych zakażonych, a źródłem może być każde większe skupisko ludzi.

Jak alarmuje portal Bezprawnik.pl rząd PiS rozważa wprowadzenie zakaz organizacji wesel w niektórych częściach Polski. Całe powiaty będą mogły być wyłączane i organizacja wesela na ich terenie będzie niemożliwa – albo nielegalna.

A co w regionach, które nie zostaną objęte zakazem wesel? Niewykluczone, że na weselników czekają niemiłe „atrakcje”.

– Być może będą to wprawdzie bardziej rekomendacje niż sztywne zakazy czy nakazy, jednak Główny Inspektor Sanitarny jasno dał ostatnio do zrozumienia, że coś musi się zmienić. Co wchodzi w grę? Przede wszystkim – zmniejszenie liczby gości (lub przynajmniej pilnowanie, by nie było ich na sali więcej niż 150). Oprócz tego – skrócenie trwania wesela czy nakaz noszenia maseczek na sali weselnej – wymienia portal.

Ponadto w grę wchodzi rejestr weselników. Możliwe też, że na wesela będą przychodzić kontrole.

Z kolei zdaniem „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Zdrowia może w najbliższych dniach przedstawić listę regionów w kraju, w których będzie obowiązywać zakaz organizacji wesel. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że takie rozwiązanie faktycznie jest rozważane.

Źródło: Bezprawnik / Rzeczpospolita